Não deu de novo: Mega-Sena paga agora R$ 70 milhões no sorteio de sábado

Mais uma vez não houve ganhadores e o prêmio da Mega-Sena está acumuladíssimo. O felizardo que acertar as seis dezenas no sorteio do próximo sábado vai levar para casa um prêmio multimilionário: R$ 70 milhões.

OS NÚMEROS SORTEADOS PARA A MEGA-SENA NESTA QUARTA-FEIRA FORAM:

31, 33, 34, 35, 39, 48

Apesar de ninguém ter feito as seis dezenas da Mega, 188 apostadores bateram na trave e acertaram a quina. Cada um ganhou um prêmio de R$ 21.377,17.

Outros 8779 apostadores acertaram quatro dezenas (quadra) e ganharam R$ 653,98.