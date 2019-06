Explosão na sede da Prefeitura de Taubaté deixa dois feridos

O prédio da Prefeitura de Taubaté, no interior de São Paulo, precisou ser evacuado depois de uma bomba ter explodido no local. O caso ocorreu por volta das 11h40 desta quarta-feira (5) e duas pessoas ficaram levemente feridas.

Segundo funcionários, a explosão do artefato caseiro ocorreu dentro de um dos banheiros masculinos – a bomba teria sido colocada em uma lixeira. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu atendem a ocorrência.

O prefeito Ortiz Junior (PSDB) suspendeu o expediente no período da tarde. O prédio e seu entorno foram isolados para perícia do Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais da Polícia Militar).

