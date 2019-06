Mulheres de Peito: Veja por onde irá passar a carreta com mamografias gratuitas em SP

Neste mês de junho, as carretas do Programa “Mulheres de Peito” estarão em mais cinco cidades do Estado de São Paulo oferecendo mamografias gratuitas e sem necessidade de pedido médico a mulheres de 50 a 69 anos. O resultado sai em até 48 horas após a realização do procedimento.

A ação funciona de acordo com o cronograma (veja ao fim da matéria), de segunda à sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 13h, exceto feriados.

As imagens captadas pelos mamógrafos são encaminhadas para o Serviço Estadual de Diagnóstico por Imagem, serviço da Secretaria de Estado da Saúde que emite laudos à distância, na capital paulista.

Mulheres mais jovens também podem realizar o exame, mas, neste caso, é obrigatório levar o pedido médico, RG e cartão do SUS (Sistema Único de Saúde). O pedido pode ter sido emitido tanto pela rede pública quanto particular.

Veja abaixo por onde está a carreta da mamografia e as datas de atendimento: