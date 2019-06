Shoppings em São Paulo distribuem canudos de alumínio nesta quarta-feira

Uma série de shoppings em São Paulo irá distribuir gratuitamente canudos de alumínio reutilizáveis nesta quarta-feira (5). A ocorre no Dia do Meio Ambiente, quando são promovidas atividades de conscientização e preservação da natureza em todo o mundo.

Uma questão importante é a adoção de práticas de consumo sustentável. É urgente discutir sobre a produção excessiva de lixo, principalmente dos produtos feitos de plástico. Canudos de alumínio são uma opção mais sustentável para o meio ambiente, principalmente por serem reutilizáveis.

A ação ocorre apenas nesta quarta-feira nas praças de alimentação, durante o horário de almoço, e pelos corredores dos shoppings. De acordo com a AD Shopping, que administra os locais participantes, não serão entregues canudos de plástico nos restaurantes.

Confira os shoppings participantes em São Paulo:

Shopping Metrô Boulevard Tatuapé (R. Gonçalves Crespo, 78 – Tatuapé, São Paulo)

Shopping Metrô Tatuapé (R. Melo Freire, s/n – Tatuapé, São Paulo)

Shopping Penha (R. Dr. João Ribeiro, 304 – Penha de França, São Paulo)

Atrium Shopping (R. Giovanni Battista Pirelli, 155 – Vila Homero Thon, Santo André)

Pátio Limeira (R. Carlos Gomes, 1321 – Centro, Limeira)

Shopping ABC (Av. Pereira Barreto, 42 – Vila Gilda, Santo André)

Shopping Pátio Pinda (R. Alcides Ramos Nogueira, 650 – Mombaça, Pindamonhangaba)

Shopping Rio Claro (Av. Condé Francisco Matarazzo Júnior, 205 – Vila Paulista, Rio Claro)

Taubaté Shopping (Av. Charles Schnneider, 1700 – Vila Costa, Taubaté)