Acidentes com patinete em São Paulo somam 274

Os patinetes provocaram 274 acidentes só entre janeiro e maio desde ano. O dado foi divulgado nesta terça-feira pelo diretor-executivo do Procon, Fernando Capez, após uma reunião entre o órgão, a prefeitura e as locadoras de patinetes.

Todas as empresas estavam presentes. Na semana passada, locadoras e prefeitura tiveram atritos devido às normas decretadas pelo prefeito Bruno Covas (PSDB). A Grow, dona das marcas Grin e Yellow e da maior frota da cidade, foi barrada na reunião da última sexta por ter entrado na Justiça contra as regras.

Não houve acordo total entre locadoras e autoridades, mas ficou definido que os aparelhos terão redutor de velocidade para limitá-la a 15 km/h.

Houve ainda proposta do Procon para que as empresas criem espaços específicos para retirar e estacionar os patinetes. Esses locais terão cartazes com os termos de segurança para uso. Um acordo final deve ser elaborado em até 30 dias.