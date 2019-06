Santo André: Quase um mês após operação, avenida Prestes Maia pouco mudou

A Operação Prestes Maia, em Santo André, chega nesta semana a um mês de lançamento ainda longe de alcançar seu objetivo de dar cara nova à avenida e seu entorno. Das cerca de 20 intervenções previstas na via no prazo total de 90 dias, apenas uma é visivelmente implantada.

A reportagem encontrou trabalhadores na semana passada somente onde é construída área de lazer, no trecho próximo à avenida Lauro Gomes, na divisa com São Bernardo.

No restante da via, ainda é possível ver muito lixo em pontos de descarte irregular e a ação de moradores de rua e usuários de crack embaixo dos dois principais viadutos da Prestes Maia.

A promessa do prefeito Paulinho Serra (PSDB) na apresentação do projeto, em 8 de maio, era realizar trabalho conjunto entre as secretarias para revitalizar a avenida no prazo máximo de 90 dias, que vence em 8 de agosto.

A prefeitura diz trabalhar no cronograma. A administração promete para o próximo mês o lançamento do projeto Moeda Verde, que troca material reciclável por alimentos, no local. Sobre o lixo, a prefeitura diz que retirou cerca de 370 toneladas de resíduos da via entre janeiro e abril.





Ações prometidas na avenida Prestes Maia até dia 8 de agosto: