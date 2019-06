Previsão do Tempo: não chove em São Paulo nesta quarta, mas frio continua

A semana desta terça-feira (4) têm sido de temperaturas reduzidas por todo o país, com locais na região Sul do Brasil registrando até temperaturas negativas. Em São Paulo, registramos mínimas acima dos 10º, porém o frio abalou as rotinas dos paulistanos.

Nesta quarta-feira (5), o clima seguirá gelado, porém começamos a notar um leve aumento nas temperaturas máximas. De acordo com a previsão do site Climatempo, a máxima para este dia sobe alguns graus, chegando aos 21ºC.

A mínima segue baixa, atingindo 10ºC pela manhã, às 6h. O período mais quente da quarta será em torno do meio-dia, a partir de quando o frio começa a aumentar novamente.

No entanto, não se prevê chuva para momento algum do dia, e o céu nublado dá lugar ao sol durante a tarde.