Também conhecida como acácia-branca, moringa oleifera é proibida pela Anvisa

Produtos com a planta moringa oleifera em sua composição estão proibidos pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). A medida cautelar publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (4) determina a proibição da fabricação, importação, distribuição, comercialização e propaganda desses itens.

Segundo a agência, "produtos denominados e/ou constituídos de moringa oleifera vêm sendo irregularmente comercializados e divulgados com diversas alegações terapêuticas não permitidas para alimentos." Apesar da comercialização, o uso seguro da acácia-branca, como também é conhecida, em alimentos ainda não foi comprovado.

Pela internet, é possível encontrar diversos sites vendendo o produto como um potente anti-inflamatório e um aliado no controle dos níveis de colesterol e açúcar no sangue, retardo do processo de envelhecimento, redução da fadiga e combate a dores musculares.