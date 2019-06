Inscrições para o Sisu vão até a sexta-feira

Serão abertas hoje as inscrições do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) do 2º semestre, com 59 mil vagas em 1.731 cursos de 76 instituições públicas de ensino superior. O prazo vai até as 23h59 do dia 7 de junho.

Segundo o MEC (Ministério da Educação), esse número de vagas é o maior da década para o 2º semestre e 3% superior às ofertadas na mesma época em 2018.

Para concorrer às vagas públicas, os candidatos devem ter feito o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) de 2018 e obtido nota acima de zero na redação.

As inscrições devem ser feitas no site do Sisu (www.sisu.mec.gov.br/)

O resultado da chamada regular sai em 10 de junho. As matrículas devem ser realizadas de 12 a 17 de junho. O prazo para manifestar interesse na lista de espera é de 11 a 17 de junho. A convocação ocorre após o dia 19.