Projeto inicial de expansão da linha 2-Verde do Metrô tinha cinco estações a mais

A linha 2-Verde do Metrô será expandida pelo governo do estado a partir do ano que vem. Ela vai avançar pela zona leste da capital, mas não deve mais ser levada até Guarulhos, na Grande São Paulo.

O governador João Doria (PSDB) e o secretário dos Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, anunciaram na segunda-feira (3) que o ramal terá mais oito estações partindo da Vila Prudente e será estendido até a estação Penha, onde terá integração com a linha 3-Vermelha.

O projeto inicial do governo – que chegou a ser licitado em 2014 na gestão Geraldo Alckmin (PSDB), mas acabou suspenso e que Doria prometia retomar – era de levar a linha até a parada Dutra, em Guarulhos, em mais cinco estações depois da Penha.

Questionado pela reportagem, o Metrô não justificou porque o projeto ficou mais curto e afirmou que trabalha para ampliar a malha e que, “nesse momento, os esforços são para levar a linha 2-Verde até a Penha”.

Para o mestre em transportes e professor da FEI (Fundação Educacional Inaciana) Creso de Franco Peixoto, o “encurtamento” pode ter sido determinado em razão da economia, ainda em recuperação. “Com maior controle financeiro, o Metrô tem mais condições para efetivamente entregar a obra no prazo.”

Tudo pronto até 2025

O projeto executivo da extensão anunciada ontem deve ser concluído até dezembro e o início das obras foi programado para o primeiro trimestre do ano que vem. Segundo o estado, 96,5% dos 226 imóveis ao longo do trecho já foram desapropriados. “No mais tardar, até o fim do ano de 2025, conseguiremos entregar toda essa extensão até Penha”, disse Baldy.

O novo trecho fará com que a linha 2-Verde ganhe o formato de um arco e se torne a mais extensa da malha do Metrô de São Paulo.

A expansão facilitará o deslocamento da população que sai da zona leste com destino à região da avenida Paulista (centro) e zonas sul e oeste da capital. A linha liga hoje as Vilas Madalena (zona oeste) e Prudente (zona leste) e faz conexões com as linhas 1-Azul, 4-Amarela, 5-Lilás e 15-Prata do Metrô, além da 10-Turquesa da CPTM (trens).