Acompanhe a cotação do dólar, do euro e do bitcoin em tempo real nesta terça, 4 de junho

O dólar iniciou o mês de junho com uma queda de 0,90%, para R$ 3,8890 na venda. É o menor patamar desde 15 de abril passado (R$ 3,8688).

A moeda americana registrou desvalorização em meio ao fortalecimento de apostas de corte de juros em breve nos Estados Unidos para evitar uma desaceleração mais intensa da maior economia do mundo.

No Brasil, notícias divulgadas ao longo da semana passada indicaram maior confiança do governo no andamento da reforma da Previdência, diante da melhora do clima político.

“A aposta do mercado é que as reformas, principalmente a da Previdência, continuem avançando, já que governo e Congresso parecem ter entrado em um acordo”, disse Mauriciano Cavalcante, diretor de câmbio da Ourominas.

