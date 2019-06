Olha a chuva! Já passou: Arraial de São Paulo reúne 80 atrações na cidade

Não há quem resista a uma boa festa junina! Comidas e bebidas típicas, shows e brincadeiras prometem animar o mês de junho dos paulistanos. Neste ano, o Arraial de São Paulo terá cerca de 80 atrações estapalhadas por 75 pontos da cidade.

Durante todos os fins de semana do mês, serão realizados shows, arraiais e apresentações de manifestações culturais em homenagem às diversas regiões do país, como forró e repente (Nordeste), música caipira e sertanejo (Sudeste e Centro-oeste), carimbó e bumba meu boi (Norte) e vanerão (Sul).

No dia 29, ocorre o Grande Arraial, na Praça da Sé (Centro), com show de Fafá de Belém, homenagem a Dominguinhos com Mestrinho, Chico César, Anastácia e Maria Alcina e cortejo com Mariana Aydar, Enok Virgulino e Dió de Araújo.