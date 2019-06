Polícia prende 81 membros de torcida organizada por briga antes de jogo do São Paulo

A PM (Polícia Militar) prendeu 81 pessoas em frente ao estádio do Pacaembu, na zona oeste, na tarde de domingo (2). A ação ocorreu após uma briga entre membros da torcida Tricolor Independente, relacionada ao São Paulo, antes da partida contra o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro.

Os detidos estavam com barras de ferro e pedaços de madeira, que foram apreendidos. Dois ônibus do batalhão de Choque da PM foram usados para encaminhar o grupo para uma delegacia. Dois deles passaram por atendimento médico.

O grupo foi liberado após assinar um termo para comparecer ao Juizado do Futebol quando solicitado – eles serão enquadrados no Estatuto do Torcedor.

