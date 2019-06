Programa de revitalização vai reformar 200 canteiros e praças de São Paulo

O governador de São Paulo, João Doria, e o prefeito da capital, Bruno Covas, ambos do PSDB, lançaram no fim de semana programa de revitalização de áreas verdes na cidade. A primeira fase do projeto, com o nome de São Paulo + Bonita, vai contemplar 200 áreas, numa parceria entre a prefeitura e a iniciativa privada.

Até o momento, foram mapeadas 148 praças, numa área total de cerca de 420 mil metros quadrados, em todas as regiões da cidade. Algumas áreas já adotadas são os centrais das avenidas Eliseu de Almeida e Pacaembu, e as praças Adolfo Bloch e Santos Coimbra.

A Sabesp, companhia de saneamento básico do estado, é uma das empresas apoiadoras do programa e adotará 70 áreas verdes da capital, segundo o governo. Posteriormente, o programa será expandido para todo o estado, com o nome de Programa SP + Bonito.

“É um programa voltado a contribuir com as cidades com mais de 250 mil habitantes na revitalização urbana, sobretudo focado em parques, jardins e canteiros públicos. Esta iniciativa não envolve dinheiro das prefeituras nem do governo do estado. É um investimento privado na recuperação e também na manutenção destas áreas, para um período de dois anos, renovável por mais dois anos”, disse Doria.