Quina: veja os números sorteados nesta segunda-feira

O concurso 4991 da Quina vai pagar nesta segunda-feira um prêmio de R$ 1,3 milhão ao apostador que acertar as 5 dezenas sorteadas, segundo os dados da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Quina nesta segunda-feira são:

25, 50, 60, 61, 63

No sorteio do último sábado, não houve acertadores do prêmio principal, mas 52 apostadores fizeram a quadra e levaram para casa, cada um, R$ 6.663,44.

