Previsão do tempo: frio continua nesta terça, com máxima de 18ºC em São Paulo

Ame-o ou odeie-o, mas o frio está aqui e vai ser ainda mais forte nesta terça-feira (4). Com clima nublado e máximas novamente abaixo dos 20ºC, o tempo amanhã vai tornar indispensável um casaco e guarda-chuva.

Na madrugada, por volta das 4h, atingimos a mínima de 13ºC. Pela manhã, começa a esquentar, porém com variação máxima de 5ºC – atingindo o pico em torno do meio-dia, aos 18ºC. A partir de então, a temperatura fica mais estável, perdendo cerca de um grau a cada duas horas. Esfria novamente à noite, com 15ºC às 22h.

A previsão de chuva é de 40%, e a umidade permanece alta o dia todo. Pode garoar pela manhã e noite, e o sol abre durante a tarde.