Aniversário do parque da Água Branca abre semana da natureza

O parque Doutor Fernando Costa, conhecido como Água Branca, na zona oeste da capital, completou 90 anos no sábado (1º). A data foi marcada por uma série de atividades e exposições programadas pela Secretaria da Infraestrutura e do Meio Ambiente.

A celebração abriu a “Semana Nosso Ambiente”, agenda que segue com diversas atividades esportivas, culturais e de educação ambiental pelos parques estaduais da capital e interior. Programação no site da secretaria.

Memória

O parque da Água Branca (avenida Francisco Matarazzo, 455) surgiu na época do desenvolvimento agropecuário.

A fundação do parque foi incentivada por uma campanha de criadores e fazendeiros pela abertura de um recinto de exposições e um local para ser sede do departamento da Secretaria da Agricultura do estado.

Entre as atrações do parque estão o Museu Geológico e a Casa de Caboclo, além de aquário, arena hípica, o Relógio do Sol e o Centro de Referência em Educação Ambiental. O parque é tombado pelos conselhos de patrimônio estadual e municipal.