Licenciamento: carros com placa final 3 devem quitar débito em junho

Os proprietários de carros em São Paulo com placas final 3 têm até o final de junho para quitar o licenciamento anual obrigatório, segundo o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP).

A taxa única de R$ 90,20 pode ser paga em qualquer agência bancária somente com o número do Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores ), também pelo internet banking ou em postos do Poupatempo. O dono do veículo pode pagar ainda R$ 11 a mais e receber o documento em casa, pelo correio.

O atraso no licenciamento é considerado infração gravíssima e, além de multa de 293,47 e sete pontos na carteira, o proprietário pode ter seu carro rebocado para o pátio do Detran.

Veja as datas e placas para licenciamento em São Paulo