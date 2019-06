Conta de luz terá bandeira verde em junho; diz Aneel

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) anunciou que a bandeira tarifária na conta de luz para junho será verde, ou seja, sem imposição de custos adicionais aos consumidores.

Segundo nota do órgão, a previsão hidrológica além do esperado gera tendência de vazões acima da média histórica para o período, geralmente marcado como estação de seca. A bandeira verde estipulada para junho surpreende alguns especialistas, que previam que bandeira vermelha no mês, antes da divulgação das previsões de chuvas.

