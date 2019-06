Área para crianças no parque da Aclimação está interditada há oito meses

Dezenas de mães e pais de filhos pequenos, frequentadores do parque da Aclimação, na zona sul, formaram um movimento para pedir a reabertura dos parquinhos infantis, controle dos gatos abandonados e melhorias na manutenção das instalações da área verde.

Três playgrounds do parque foram interditados pela prefeitura há oito meses, após um laudo parasitológico e fúngico constatar a presença de parasitas causadores de doenças no local.

Um dos parquinhos, o Recanto do Saci, já foi reaberto em 1º de março. Mas o Movimento de Mães e Pais do Parque da Aclimação reclama que a prefeitura não apresenta um plano para reduzir a população de animais abandonados, que urinam e defecam ali.

“Gostaríamos de pedir uma equipe fixa de manutenção, e interferir na reforma pedindo para que não retirem os tanques de areia, cercados, pois é o brinquedo que as crianças mais gostam. E a reforma não está contemplando as crianças. Tentamos dialogar, mas está difícil”, afirmou o grupo ao Metro Jornal.

Em nota, a Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente disse que “os três playgrounds integram projeto de revitalização que prevê a substituição de areia por um material adequado para seu piso.” As obras começarão 60 dias após a licitação do projeto.