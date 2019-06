Vacina da gripe estará disponível para toda a população a partir de segunda-feira

As doses remanescentes da vacina da gripe estarão disponíveis a toda a população a partir de segunda-feira (3). Esta é a primeira vez que a vacina sobra em São Paulo, que foi o terceiro Estado com a menor cobertura vacinal (73,4%), atrás do Acre (73%) e do Rio de Janeiro (63,7%).

A campanha de vacinação terminou na última sexta-feira e foi destinada aos chamados grupos prioritários, como idosos, grávidas, puérperas, crianças de seis meses a seis anos, portadores de doenças crônicas, trabalhadores da saúde e professores.

Cerca de 10 milhões de pessoas foram vacinadas. As 2,5 milhões de doses restantes estão disponíveis nos postos de saúde para quem quiser se vacinar, embora os grupos prioritários ainda tenham preferência.

Para tomar a vacina da gripe, é necessário apresentar um documento de identidade com foto e, se tiver, a carteira de vacinação também.