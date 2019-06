Navio de cruzeiro atinge barco em Veneza e deixa pelo menos cinco feridos

Um cruzeiro de grande porte ficou sem controle e bateu em uma doca e em um barco de turistas em um canal movimentado de Veneza, na Itália, na manhã deste domingo (2). Ao menos cinco pessoas ficaram feridas, de acordo com a mídia italiana. Outras dezenas correram na doca, para fugir do navio.

A empresa dona do cruzeiro, MSC Cruises, disse que o navio, o MSC Opera, estava prestes a atracar em um terminal de passageiros quando teve problema mecânico. Dois reboques tentaram parar o navio, mas não conseguiram evitar que o choque com o barco de pequeno porte, que também faz turismo.

A colisão aconteceu às 08h30, horário local, no Giudecca Canal, passagem que leva à Praça de Sao Marco, no nordeste da cidade italiana. Videos do momento da batida mostram o cruzeiro, aparentemente incapacitado de parar, acionando sua buzina enquanto batia no barco e na doca. Veneza é uma área muito popular para turismo e cruzeiros, especialmente durante o verão.

Após a colisão, protestos pedindo banimento de cruzeiros na cidade foram renovados. O MSC Opera foi construído em 2004. Pode transportar cerca de 2675 passageiros, em 1071 cabines. De acordo com suas informações de venda, o cruzeiro deixou Veneza em maio, dia 26, e viajou para Kotor, em Montenegro e Mykonos, Santorini e Corfu, na Grécia, antes de retornar para a Itália.