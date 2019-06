Quina: veja os números sorteados neste sábado

O apostador que conseguir acertar as cinco dezenas da Quina no sorteio do concurso 4990 deste sábado (dia 1 de junho) vai levar para casa um prêmio de R$ 600 mil.

Confira os números sorteados para a Quina deste sábado:

17, 24, 27, 63, 71

No sorteio desta sexta-feira, um único apostador ganhou o prêmio principal. Ele levou para casa a bolada de R$ R$ 8.084.954,43. Outros 180 apostadores fizeram a quadra e cada um ganhou R$ 3.563,97.

