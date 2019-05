VÍDEOS: Tornado atinge a Los Angeles chilena, um dos únicos registrados em sua história

Um fenômeno climático causou problemas na cidade de Los Ángeles, no sul do Chile. Por volta das 18h da quinta-feira (30), um tornado atingiu mais de 50 casas, ferindo no mínimo 12 pessoas, segundo contagem das autoridades locais.

Até então, o local não havia registrado tornados em toda a sua história. Moradores capturaram imagens do episódio e publicaram nas redes sociais.

23h:20(quinta) – Chile:

Tornado hoje que atingiu a localidade de Los Angeles, Centro Sul do Chile.

Detalhe: Quase não ocorre tornados nesta região, muito difícil. pic.twitter.com/U8KSe1Y4ht — Ciro Salla (@cirosalla) May 31, 2019

Apesar de ter deixado apenas ferimentos leves em habitantes chilenos, o incidente causou estragos em casas e deixou dezenas sem energia elétrica.

Los Ángeles, na região de Biobio, fica cerca de 800km ao sul da capital, Santiago.