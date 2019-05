Mega-Sena: prêmio deste sábado dá para comprar 18 apartamentos de luxo

O apostador que conseguir acertar as seis dezenas da Mega-Sena no sorteio deste sábado (dia 1) vai levar para casa uma bolada estimada em R$ 55 milhões, segundo as estimativas da Caixa Econômica Federal.

Com esse prêmio, o ganhador do concurso 2.156 se tornaria o mais novo milionário brasileiro. O dinheiro seria suficiente, por exemplo, para comprar 18 apartamentos de luxo. Sobraria dinheiro para colocar um carro na garagem de cada apartamento, de acordo com dados da Caixa.

Se o ganhador preferir, ele pode guardar esse dinheiro aplicado na poupança. Esse valor renderia cerca de R$ 204 mil por mês.

QUANDO É O SORTEIO?

O sorteio da Mega-Sena milionário acontece nesta quarta-feira, a partir das 20h, no Espaço Loterias da Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, na cidade de São Paulo

COMO APOSTAR?

As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica do país até as 19h ou

pelo computador, tablet ou smartphone. Para isso é preciso ter mais de 18 anos e preencher o cadastro na plataforma de Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

Veja os preços das apostas: