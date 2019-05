Lotomania: veja os números sorteados nesta sexta-feira

O prêmio da Lotomania está acumulado e nesta sexta-feira (dia 31) o apostador que acertar as 20 dezenas da loteria vai ganhar R$ 1,345 milhão, segundo os dados da Caixa Econômica Federal.

Os números sorteados nesta sexta-feira para a Lotomania são:

06, 11, 18, 19, 31

34, 35, 52, 53, 57

69, 72, 76, 77, 82

90, 92, 93, 96, 97

Ninguém acertou as 20 dezenas do prêmio principal no sorteio da última terça, mas 4 apostadores fizeram 19 pontos. Cada um levou para casa um prêmio de R$ 47.411,21.

Outros 128 apostadores fizeram 18 pontos e ganharam R$ 1.322,85 cada.

