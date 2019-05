Festival de inovação chega ao 7º ano com atrações espalhadas pela av. Paulista

O Festival Path, que acontece amanhã e domingo, das 9h às 20h, na capital, é um evento de inovação e criatividade que oferece experiências em educação, entretenimento e negócios. Sua proposta é conectar e inspirar a comunidade criativa do Brasil e estimular o diálogo entre pessoas que desejam inovar a forma de pensar e agir.

Criado em 2013, chega à sua sétima edição com ótimos números: mais de 2 mil palestrantes, 100 artistas e público de 40 mil pessoas. Desta vez, a organização espera atrair 20 mil.

A curadoria do festival é realizada pela O Panda Criativo, empresa de pesquisa e produção de conteúdo, com a ajuda de especialistas em diferentes competências. Entre os co-curadores, estão Fabio Hofnik, Caio Dib, Celebryts, Juli Baldi, Iza Dezon, Luis Fernando Tashiro, Vanessa Queiroz, Júlia Rosemberg e Think Eva.

Segundo a organização, esta será a maior edição de todas, com cerca de 600 palestrantes, 30 shows e dezenas de atividades paralelas. As atividades, que acontecerão simultaneamente em seis endereços nas imediações da avenida Paulista, incluem palestras, shows, mostra de filmes, workshops, ioga, feiras gastronômica, de startups, maker, de games, e festas.

As palestras, na forma de debates, entrevistas, oficinas, falas solo ou em grupo, entre outras, geralmente se destacam na programação. Entre as falas confirmadas, estão “Favela e asfalto: batendo um papo sincero com empreendedores de base”, em que empreendedores de favelas contarão sobre seus negócios e desafios; e “Mulheres no comando: um guia para profissionais femininas que querem empreender e liderar projetos”, com especialistas em empreendedorismo feminino que darão dicas para que mulheres possam abrir a própria empresa. Veja tudo o que vai rolar no site oficial: festivalpath.com.br.

Animação

Em crescimento no mercado audiovisual, as animações vivem um boom criativo. A Factory, produtora de animação, que ficou responsável por toda a parte de motion art desta edição, estará presente também na programação. A empresa, lançada em 2016 pela produtora executiva Jennifer Djehdian, elabora projetos ousados e conteúdos originais para cinema, TV, web e publicidade. Jennifer participará do painel “Desmistificando o universo da animação”, no domingo, às 17h, na sala Auditório, do Club Homs. Avenida Paulista, 735 – Bela Vista.

Programação gratuita

Parte das atrações do Festival Path é gratuita. É o caso dos shows que vão rolar na praça Alexandre de Gusmão e no Riviera Bar, a mostra de filmes, em parceria com o Festival Finos Filmes, de documentários, a Feira Gastronômica, com praças de alimentação ao ar livre, e as festas ao fim de cada dia. A entrada é franca também na Feira Maker, que traz o visitante para o mundo dos geeks e dos criativos; na Feira de Games, que reúne estandes com desenvolvedores independentes; e na disputada Feira de Negócios, que congrega expositores, público, indústria e investidores.

inteligência emocional

Viver no momento presente é a única realidade que temos, e assumir controle sobre os pensamentos, fazendo escolhas conscientes, é a melhor forma de lidar com um mundo impermanente e complexo. Respire, expire, inspire, e descubra mais sobre o assunto na palestra “Inteligência emocional: como usá-la a seu favor”, com Lígia Costa e Felipe Rech, no sábado, a partir das 15h, na Sala Rio + Minas, do Maksoud Plaza.

fake news

As fake news se espalham como um incontrolável vírus. Na oficina “Fake News — como a educação de qualidade pode resolver esse problema”, domingo, das 12h às 14h, na Sala Ceará do Maksoud Plaza, Kadu Braga, educador e consultor de inovação pedagógica, ensinará como usar a educação midiática para combater as notícias falsas, sabendo identificá-las e passar os macetes adiante.

Rua São Carlos do Pinhal, 424 – Bela Vista.