ABC entra em junho pulando fogueira e comendo muito na quermesse; veja programação

O fim de semana promete ser de sabotar os regimes de emagrecimento no ABC. Além das tradicionais quermesses, que iniciam nesta sexta-feira (31) a temporada de quentão, milho e pipoca, a região recebe no pavilhão Vera Cruz, em São Bernardo, um evento com todas as guloseimas possíveis num lugar só.

Os organizadores prometem sábado (1º) e domingo (2) os festivais da coxinha, do hambúrguer, do hot dog, do milho, do brigadeiro e chocolate e (ufa!) da cerveja artesanal. Além da comilança, o evento traz apresentações musicais de covers do Queen e Capital Inicial.

“Muita gente do ABC vem aos nossos eventos na capital. Por isso decidimos presentear a região com os nossos festivais gastronômicos de maior sucesso”, conta uma das organizadoras dos festivais, Elaine Vilela.

A entrada é gratuita. O festival é realizado no sábado, das 12h às 22h, e domingo, das 11h às 20h. O pavilhão fica na avenida Lucas Nogueira Garcez, 856. O estacionamento no local é pago.

Olha a festa junina!

As principais festas juninas do ABC são realizadas nas igrejas católicas e em clubes particulares. A da Paróquia São João Batista, no Rudge Ramos, em São Bernardo, completa 90 anos de quentão, fogazza e outras comidas típicas. A festa começou antes das outras, há duas semanas. Ela é realizada de sexta a domingo, das 19h à meia-noite. O endereço é praça São João Batista, 1, Rudge Ramos.

Outras duas tradicionais festas juninas são realizadas em Santo André, na Matriz (praça Presidente Vargas, na Vila Assunção) – com até 4 mil pessoas por noite – e Catedral do Carmo (Praça do Carmo, s/nº). No caso da festa na Catedral do Carmo, o início será só no próximo dia 8 e vai até 7 de julho. A Matriz tem a festa aos sábados e domingos, das 18h às 22h.

Dois clubes de Santo André também têm programação junina. No Aramaçan (rua São Pedro, 345, Silveira), a festa é montada todo sábado e domingo, das 19h às 23h, com atrações musicais e DJ. Para quem não é sócio, o ingresso custa R$ 16. Estudantes, professores e idosos pagam R$ 8.

O Primeiro de Maio (avenida Portugal, 79, Centro) tem bingo na programação todo o sábado. A festa é realizada aos fins de semana até o fim do mês às sextas-feiras, das 19h às 23h, sábados, das 17h às 23h, e domingos e feriado, das 17h às 22h. O ingresso para não sócios custa R$ 15. Famílias de até cinco pessoas pagam total de R$ 25.