Dólar fecha em R$ 3,92 e tem maior recuo semanal em quatro meses

Depois de muita volatilidade durante o mês, a moeda norte-americana encerrou maio praticamente estável em relação a abril. Nesta sexta-feira (31), o dólar comercial encerrou a sessão vendido a R$ 3,924, com forte queda de R$ 0,055 (-1,37%). A cotação está no menor valor desde (R$ 3,923).

Com o desempenho de , o dólar fechou a semana com queda de 2,28% e acumulou valorização de apenas 0,04%. Este mês caracterizou-se pela volatilidade nas cotações. Nas últimas duas semanas, a divisa superou a barreira dos R$ 4, o que não ocorria desde outubro do ano passado.

O dia também foi de ganhos no mercado de ações. O Ibovespa, principal índice da B3 (antiga Bolsa de Valores de São Paulo), fechou esta sexta-feira com alta de 0,44%, aos 97.030 pontos. O indicador acumula valorização de 3,63% na semana e encerrou o mês com alta de 0,7%. Essa foi a primeira vez desde 2008 que o Ibovespa registra ganhos no mês .