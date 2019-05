Concurso do TRF-4 para região sul tem salários a partir de R$ 7,5 mil

O Tribunal Regional Federal da 4ª região vai abrir inscrições para um concurso com salários a partir de R$ 7,5 mil. Serão selecionados novos analistas e técnicos judiciários do quadro permanente do TRF-4 e da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná.

O período de inscrições começa às 10h da próxima segunda-feira (3) e vai até as 14h do dia 26 de junho. Os interessados devem se inscrever pela internet.

Os salários vão de R$ 7.591,73 a R$ 12.455,30, além dos benefícios. Veja o edital completo do concurso aqui.

Confira os cargos

Analista judiciário:

Para esta vaga, é necessário ter curso superior completo.

Salário inicial: R$ 12.455,30, mais benefícios

Serão selecionados candidatos para a área judiciária (sem especialidade e oficial de justiça), com diploma em direito, e tecnologia da informação (sistemas e infraestrutura), com formação em qualquer curso e especialização na área de TI.

Para esta vaga, é necessário ter ensino médio completo.

Salário inicial:R$ 7.591,73, mais benefícios.

Serão selecionados candidatos para as áreas administrativa, de segurança e transporte e de tecnologia da informação.

Anote na agenda

A prova será realizada no dia 4 de agosto em 19 cidades do país. A avaliação objetiva terá 50 questões e irá cobrar conhecimentos em língua portuguesa, raciocínio lógico-matemático e conhecimentos específicos. Já a discursiva consiste na elaboração de um estudo de caso ou de redação, dependendo da vaga.