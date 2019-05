Americano plantava maconha em apartamento em Ipanema

Agentes da Delegacia de Combate às Drogas encontraram em um apartamento de Ipanema, na Zona Sul do Rio, diversas plantações de maconha e prenderam um americano acusado de plantar e comercializar a droga. Nas paredes do local, foram encontrados gráficos com datas e tipos de maconhas, além de prazos.

No endereço, na rua Visconde de Pirajá, número 310, Wallace Callaway foi preso em flagrante. No início da ação, os policiais encontraram ainda possíveis usuários de maconha chegando ao local, mas com a movimentação dos agentes as compras não foram de fato efetuadas.

As investigações da DECOD já aconteciam há pelo menos três meses e já davam conta que a plantação não era para uso medicinal, mas sim para a venda em toda a Zona Sul do Rio.