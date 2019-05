Oposição diz que protesto em defesa da Educação desta quinta será menor que o anterior

A convocação para os atos desta quinta-feira (30) em defesa da Educação diz que “dia 30 vai ser maior”, mas não é essa a expectativa entre os líderes da oposição.

Reunidos na quarta (29), em Brasília, os presidentes do PT, PSB, PDT, PSOL e PCdoB, além de representantes da Rede e do PCB, avaliaram que os atos desta quinta devem ser menores que os do dia 15.

O motivo, segundo os presidentes, é que desta vez a manifestação foi convocada apenas pelo movimento estudantil. Em São Paulo, o ato está marcado para 17h, no largo da Batata. No dia 15, os protestos em defesa da educação levaram milhares de pessoas às ruas em 250 cidades de 26 estados.