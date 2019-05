Previsão do tempo: oscilações de temperatura e chuvas rápidas balançam a sexta-feira em São Paulo

O último dia de maio será instável e São Paulo. Com oscilações de temperatura e curtos períodos de chuva, a sexta-feira (31) poderá confundir o paulistano.

Durante a madrugada, deve ocorrer uma alta súbita na temperatura. Você pode querer chutar as cobertas por volta das 2h, quando o termômetro atinge 27ºC, de acordo com o Climatempo.

Pela manhã, esfria até as 8h, que marcam apenas 21ºC em um dos momentos mais frios do dia. Outra alta súbita acontece ao meio dia, que traz o maior calor da sexta-feira, aos 28ºC. A partir daí, o clima ameniza, estabilizando às 16h em 22ºC, e voltando a cair novamente às 22h.

Ali, o frio será o maior do dia todo, com 19ºC. Além disso, poderá chover a qualquer momento, com rápidos chuviscos por todo o período.