Polícia Federal deflagra operação contra rádios piratas em São Paulo

As equipes da Policiais Federais, com o auxílio de fiscais da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), deflagraram, nesta quinta-feira (30), a Operação Nove Estações, uma ação conjunta com o objetivo de tirar de funcionamento diversas rádios piratas na região do Parque Estadual da Cantareira, em Mairiporã (SP).

LEIA TAMBÉM:

Vida e obra do 'Seu Madruga', de Chaves, ganham documentário; confira o trailer

O resultado da ação foi a apreensão de vários equipamentos transmissores de diversas estações ilegais que se encontravam escondidos na mata. Os policiais caminharam por quatro horas, abrindo trilhas na mata, para ter acesso aos transmissores clandestinos. Os materiais apreendidos serão encaminhados à perícia da PF.

As estações clandestinas utilizavam radiofrequência FM sem autorização causando interferência na frequência de aeronaves com a torre de comando do Aeroporto Internacional em Guarulhos. Durante a operação, foi identificado o responsável pelas rádios e os anunciantes, que responderão pelo crime de desenvolvimento clandestino de atividade de telecomunicação.