Homem morre atropelado após colisão no acostamento da rodovia Presidente Dutra

Uma pessoa morreu nesta quinta-feira (30) após ser atropelada no quilômetro 1 da rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, em Queluz (233 km de São Paulo).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, uma carreta colidiu com um caminhão que estava parado no acostamento. O condutor do caminhão estava fora do veículo, foi atropelado e morreu no local.

Após a colisão um dos veículos pegou fogo.

O acidente aconteceu no começo da madrugada e apenas uma faixa está liberada na altura do acidente. O caso será registrado na delegacia da Polícia Civil de Queluz e a perícia foi acionada. O trânsito está congestionado desde o quilômetro 10.