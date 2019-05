Lojas de SP retiram impostos de preços nesta quinta-feira

A CDL Jovem (Câmara de Dirigentes Lojista Jovem) realiza nesta quinta-feira o “Dia Livre de Impostos”. O objetivo da ação é conscientizar a população sobre os altos impostos, além de apoiar a discussão em torno da reforma tributária.

Empresas que aderem à campanha comercializam produtos e serviços com descontos no valor que normalmente é consumido por taxas de tributação. Em artigos de higiene pessoal, por exemplo, a carga tributária é de 46%. Sobre o custo de um eletrônico, incidem cargas de 43%. Em itens de perfumaria, as taxas chegam a 70%.

Em 2019, a expectativa é que 10 mil estabelecimentos e 45 shoppings participem da iniciativa, que ocorre em 18 estados e no Distrito Federal.

Em São Paulo, mais de 20 lojas do shopping Metrô Santa Cruz participam da ação. Mais informações sobre a iniciativa nos sites cdljovem.org.br e www.dialivredeimpostos.com.br.