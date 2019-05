Cuba libera internet Wi-Fi de graça para residências; cidadãos terão que importar aparelhos

Cuba permitirá que seus cidadãos importem tecnologia para capturar o sinal estatal de Wi-Fi, emitido de praças e parques, e levá-lo para suas residências, em um país onde a conexão é restrita e a maior parte da população não tem internet em casa.

A lei, que entrará em vigor em dois meses, habilita os cidadãos a trazer do exterior aparelhos que replicam sinais de Wi-Fi, como Nanostation e roteadores. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.