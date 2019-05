Acompanhe a cotação do dólar, do euro e do bitcoin em tempo real nesta quinta, 30 de maio

O dólar comercial caiu 1,20% na quarta (29), a R$ 3,9761 na venda, após nove sessões consecutivas fechando acima de R$ 4. A cotação não encerrava a sessão abaixo desse nível desde 15 de maio (R$ 3,9962).

A queda ocorreu em meio a uma intensa redução de posições pessimistas no mercado brasileiro diante de sinais favoráveis à reforma da Previdência. “O real vinha depreciando muito mais que os pares. Agora a mão inverteu, pelo menos por ora”, disse à Reuters Roberto Campos, gestor sênior de câmbio na Absolute Investimentos.

A agenda do Banco Central sobre conversibilidade do real deu respaldo ao ambiente vendedor de dólares, de acordo com operadores.

Acompanhe as cotações das moedas em tempo real:

