Casal sofre sequestro relâmpago na porta de universidade da zona oeste

A polícia procura por um dos dois suspeitos que, na noite de quarta-feira (29), sequestraram um casal na região do Butantã, zona oeste de São Paulo. Um estudante de direito e sua namorada bancária estavam em um carro quando foram abordados em frente à Universidade São Judas, na avenida Vital Brasil, por dois homens.

Eles renderam as vítimas e as levaram a um supermercado na rodovia Raposo Tavares. Lá, foram obrigado a sacar R$ 2 mil em caixas eletrônicos. Os criminosos então fugiram com o carro e o casal acionou a polícia, que localizou o veículo.

Durante a fuga, os suspeitos abandonaram o carro na entrada da Favela do Jaqueline – atrás do Raposo Shopping. Os policiais conseguiram localizar um dos homens – o outro está foragido. Após o fim do sequestro relâmpago, o carro foi devolvido ao estudante e, apesar do susto, as vítimas não tiveram ferimentos.