Barack Obama e Pelé se encontram em São Paulo

O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama se reuniu nesta quinta-feira(30), durante sua visita ao Brasil, com o ex-jogador de futebol Pelé em um hotel em São Paulo. No encontro, o democrata recebeu uma camisa da seleção brasileira autografada pelo ex-craque, com a mensagem: "Para presidente Obama com abraço, Edson Pelé".

Obama aproveitou o "momento histórico" e afirmou que o "Rei do Futebol" era a "única lenda viva que ele queria conhecer e não havia conhecido".

Pelé visitou o ex-mandatário norte-americano por volta das 10h (horário local) no hotel Hilton. Mais tarde, Obama participou de um evento sobre economia e negócios digitais na capital paulista.

Met with President Obama while he was in town. We spoke about how to work together to make the world better. Happy we are on the same team. // Me encontrei com o @BarackObama. Nós falamos sobre como trabalharmos juntos para fazer o mundo melhor. Feliz por estarmos no mesmo time. pic.twitter.com/QEHbGsqNyP

— Pelé (@Pele) May 30, 2019