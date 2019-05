Banco Central quer permitir contas em dólar no Brasil

O Banco Central quer simplificar a legislação cambial do país, o que permitirá, no futuro, a conversibilidade do real. Com isso, a moeda brasileira poderá ser aceita no exterior e usada em transações internacionais no país.

A medida possibilitará ainda que pessoas físicas tenham contas em dólares no Brasil ou em reais no exterior. Segundo o presidente do BC, Roberto Campos Neto, grande parte das mudanças depende do Legislativo e a chamada “conversibilidade” total do real deverá ser possível apenas daqui a dois ou três anos.

“As pessoas não vão poder ter contas em dólar nos próximos três meses. O nosso objetivo imediato não é esse, estamos longe disso. Nosso primeiro objetivo é simplificar a legislação do câmbio.”

Segundo Campos Neto, a preparação para a conversibilidade vai ao encontro de objetivo do governo de diminuir o alto custo para os investidores estrangeiros, rumo a um acesso mais universal aos instrumentos financeiros brasileiros.

“Hoje, por exemplo, uma fintech que não é uma instituição financeira no Brasil não poderia fazer uma operação de câmbio”, disse.