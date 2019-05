Previsão do Tempo: sol e temperaturas elevadas marcam a quinta-feira em SP

O calor está de volta, definitivamente, na cidade de São Paulo.

De acordo com a previsão dos meteorologistas do Climatempo, esta quinta-feira (30) será ensolarada, e terá temperaturas encostando na casa dos 30ºC.

A manhã começa com o termômetro já acima dos 18ºC, subindo levemente até as 8h. A partir daí, o calor tem um crescimento exponencial, atingindo seu pico às 14h, com 28ºC – a mais alta do dia.

Até a noite, a temperatura vai diminuindo aos poucos, sem quedas bruscas, e o céu também fica cada vez mais nublado.

O Climatempo não prevê chuvas para o dia.