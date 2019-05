PF prende em São Paulo homem suspeito de divulgar pornografia infantil

Um homem foi preso nesta quarta-feira (29), pela Polícia Federal, em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, por divulgação de pornografia infantil no Instagram. O nome do preso não foi divulgado, mas a Polícia Federal informou que se trata de um homem de 23 anos.

Na casa dele foi encontrado vasto material de pornografia infantil e, por essa razão, a PF apreendeu seu celular e o HD do seu computador. Ele foi autuado em flagrante por posse de pornografia infantil e conduzido para a Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. Esse crime é tipificado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e prevê pena de reclusão de um a quatro anos.

A polícia chegou a ele após uma denúncia da Organização não-governamental National Center for Missing Exploited Children, dos Estados Unidos, que atua em parceria com as polícias no combate a crimes contra crianças.