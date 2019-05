Peugeot e Citroën anunciam recall de veículos por risco de acidente

A Peugeot e a Citroën anunciaram o recall de dois modelos de carros nesta quarta-feira (29). O Peugeot Expert e o Citroën Jumpy (Furgão e Minibus) apresentaram falhas que podem levar ao desprendimento da rótula do triângulo dianteiro e, ocasionalmente, o deslocamento da roda.

As notas emitidas pelo Procon-SP explicam que foram verificadas inadequações do torque de aperto da rótula do triângulo dianteiro de ambos os veículos. Isso, continua a nota, "pode gerar a perda parcial ou total da dirigibilidade do veículo, comprometendo a segurança e gerando risco de acidentes com possibilidade de danos físicos e/ou materiais aos ocupantes do veículo e/ou terceiros."

Veja os detalhes

Os proprietários dos veículos listados abaixo devem agendar, junto a uma concessionária da marca, o reforço da fixação das rótulas dos triângulos dianteiros ou substituição delas, se necessário.

A falha afetou todas as versões dos modelos Peugeot Expert, chassis JA000004 até KA002900, com data e período de fabricação de 6/9/2017 até 3/12/2018.

Para agendamento e mais informações, a Peugeot disponibiliza o telefone 0800 703 24 24 e o site www.peugeot.com.br.

A falha afetou todas as versões dos modelos Citroën Jumpy (Furgão e Minibus), chassis JA000038 até KA003177, com data e período de fabricação de 6/9/2017 até 26/11/2018.

Para agendamento e mais informações, a Citroën disponibiliza o telefone 0800 703 011 80 88 e o site www.citroen.com.br.