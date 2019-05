Capacete para usuários de patinete elétrico em São Paulo passa a ser obrigatório; veja regras

A Prefeitura de São Paulo começa nesta quarta-feira (29) a multar aqueles que infringirem o decreto 58.750/2019, que regula o uso de patinetes elétricos na cidade.

Publicado há 15 dias, o período de adaptação das empresas locadoras de patinetes às novas regras acabou. Agora, variando de R$ 100 a R$ 20 mil, as multas serão aplicadas nas locadoras, que podem repassar algumas delas aos condutores infratores.

Veja também:

Ciclismo esportivo passa a ter restrições no campus da USP

Governo anuncia monotrilho até terminais do aeroporto de Guarulhos

Andar com o veículo em via proibida – ruas cujo limite de velocidade ultrapassa 40 km/h e calçadas – ou com velocidade superior a 20 km/h vai custar R$ 500. Já não usar capacete resulta em multa de R$ 100. As locadoras são obrigadas a fornecer os capacetes aos clientes; se não o fizerem, serão punidas em R$ 1.000.

O decreto prevê que a fiscalização será realizada pelas autoridades de trânsitos e agentes de subprefeituras, com apoio da GCM (Guarda Civil Metropolitana). Questionada, a prefeitura não respondeu se haverá operações especiais para supervisionar as possíveis infrações. As regras podem ser alteradas ou aperfeiçoadas até agosto, pois segue sendo feita a discussão da regulamentação do tema.

Aloisio Mauricio/Fotoarena/Folhapress

As empresas

A Scoo, uma das fornecedoras do serviço, afirmou em nota que irá repassar as multas aos clientes infratores e que todos os patinetes de sua frota já são acompanhados por um capacete. A locação e a entrega dos aparelhos da empresa são feitas em pontos fixos.

Já a Grow, responsável pelos patinetes da Grin e Yellow, não responderam se vão repassar as penalidades e como pretendem oferecer os capacetes obrigatórios, mas afirmaram que estão dialogando com a prefeitura sobre outras formas de punir o cliente infrator que não seja apenas financeira.

A empresa divulgou uma pesquisa que fez na qual 79% dos usuários acreditam que o uso do capacete deveria ser uma opção, e não uma obrigação. O estudo foi feito em parceria com o Instituto Perfil Urbano e ouviu a opinião de 400 usuários.

De olho nas regras

O que diz o decreto 58.750/2019: