Mega-Sena: confira sorteio desta quarta-feira e veja se você é o novo milionário

O apostador que acertar as seis dezenas da Mega-Sena no sorteio do concurso 2.155 nesta quarta-feira (dia 29) vai se tornar o mais novo milionário do país, com um saldo de R$ 48 milhões em sua conta bancária.

Os números sorteados para a Mega-Sena nesta quarta-feira são:

02, 06, 27, 37, 44, 47

Sem ganhador a alguns sorteios, a Mega teve 36 apostadores que fizeram a quina no último sábado. Cada um deles ganhou um prêmio de R$ 49.285,49

Outros 2.951 apostadores fizeram a quadra e levaram para casa R$ 858,92 cada.

