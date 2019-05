Mega-Sena: lotéricas recebem até 19h aposta do sorteio milionário

As casas lotéricas do país recebem até as 19h as apostas para o sorteio da Mega-Sena desta quarta-feira, que vai pagar um prêmio milionário ao apostador que acertar as seis dezenas sorteadas. São R$ 48 milhões para o sortudo que cravar seis dezenas.

Que horas é o sorteio?

A dúvida de muitos apostadores é sempre em relação ao horário de divulgação das dezenas sorteadas. A verdade é que a única informação divulgada pela Caixa Econômica Federal é em relação ao horário do sorteio, sempre feito às 20h em alguma cidade diferente do Brasil, seja em pontos fixos ou pela Caravana da Sorte.

Conforme os números são apurados, a Caixa os divulga ao público, normalmente antes das 21h. O Metro Jornal fica de olho no resultado das loterias e divulga um link com as dezenas sorteadas assim que o sorteio é finalizado. Acompanhe nesta página para saber o resultado.

COMO APOSTAR?

As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica do país até as 19h ou pelo computador, tablet ou smartphone. Para isso é preciso ter mais de 18 anos e preencher o cadastro na plataforma de Loterias Online da Caixa Econômica Federal.

Veja os preços das apostas: