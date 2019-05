Mega-Sena acumulada: ninguém leva o prêmio de R$ 48 milhões

Cuidado com os nervos! Mais uma vez ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2155 da Mega-Sena, sorteada nesta quarta-feira (Dia 29). Agora, o apostador que conseguir cravar os seis números vai ganhar a bolada de R$ 55 milhões

Os números sorteados nesta quarta-feira para a Mega-Sena foram:

02, 06, 27, 37, 44, 47

No sorteio desta quarta, 91 apostadores fizeram a quina e ganharam R$ 34.590,53 cada.

Outros 6630 apostadores fizeram a quadra e cada um vai ganhar R$ 678,24.