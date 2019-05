Maia quer antecipar texto sobre reforma

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, pediu ao relator da reforma da Previdência, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), para apresentar seu parecer na comissão especial antes do dia 15 de junho. Segundo Maia, é preciso encurtar o prazo da votação, para que o texto não fique muito no limite no final do semestre.

“Precisamos encurtar um pouco esse prazo da votação para que não chegue muito no limite, no final do primeiro semestre. Seria bom antecipar a apresentação do relatório em uma semana, em 5 dias, para termos mais tempo para votação na comissão e no plenário”, disse Maia, ao deixar o Ministério da Economia, acompanhado de Paulo Guedes.

O relator afirmou que não vê problema em antecipar seu parecer em alguns dias. “Não tem nada novo, sempre falei ‘até’ 15 de junho”, disse.

Maia e 13 deputados se reuniram ontem com Guedes para tratar de melhora na eficiência e modernização do Estado. “Trouxe um grupo de deputados jovens, que têm convergência natural com essa agenda. Eles vão nos ajudar, com seus partidos, a organizar os textos para quando os projetos forem encaminhados ao plenário para votação”, disse.

Regra de ouro

O presidente da Câmara informou que está sendo negociada a reorganização da regra de ouro, devido ao engessamento do Orçamento com despesas obrigatórias.

Segundo Maia, estão sendo estudadas em quais condições o governo poderá ter gastos acima do previsto na regra de ouro, com restrições, como bloqueio a aumento de salários, de serviços e reduções de despesas, por exemplo.