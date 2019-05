Dia do Desafio: Veja 5 atividades para fazer com atletas famosos em São Paulo

Atividade física é melhor em boa companhia. Então, que tal retomar a prática de atividade física ao lado de atletas e ex-atletas premiados, como Flávio Canto e muitos outros? Nesta quarta-feira (29), mais de 3 mil cidades em todo o mundo irão participar de mais um Dia do Desafio.

Em São Paulo, todas as unidades do Sesc irão promover atividades para incentivar a adoção de hábitos mais saudáveis e a prática regular de atividades físicas. O Metro Jornal selecionou cinco delas para aproveitar neste dia, mas você pode conferir a programação completa no site sescsp.org.br/diadodesafio.

Flávio Canto: Apresentação de Judô

Reprodução/Instagram

O atleta Flávio Canto apresentará técnicas e ações do Judo ao público da unidade. Flávio também falará um pouco sobre a sua carreira e sobre os desafios que enfrentou a ter ser reconhecido como um atleta de alto nível.

Classificação indicativa: A partir de 10 anos

Onde? Sesc 24 de Maio (Rua 24 de Maio, 109 – República), Esportes (8º andar)

Quando? Em duas sessões: das 17h às 18h (retirada de senhas no local, com 30 minutos de antecedência) e das 19h às 20h30



Vôlei sem preconceito, com Tiffany Abreu e Coletivo Toda Deseo

Reprodução/Facebook

Apresentação esportiva de voleibol e roda de conversa entre a primeira atleta transgênero a participar da SuperLiga Feminina de Voleibol, Tiffany Abreu, e o coletivo Toda Deseo/Gaymada, enfatizando as questões de respeito, direito e acesso ao esporte por todos, independentemente de sexo, identidade e gênero, fomentando o respeito pela diversidade nas instituições esportivas.

Onde? Sesc Bom Retiro (Alameda Nothmann, 185 – Campos Elíseos), no Ginásio de Esportes

Quando? Das 18h30 às 20h30

Desafio de Basquete, com Marta Sobral

Wagner Linares

Drible, lance, arremesse e jogue. Seja desafiado nesta modalidade e participe da vivência com a ex jogadora da Seleção Brasileira Marta Sobral.

Onde? Sesc Santo Amaro (Rua Amador Bueno, 505 – Santo Amaro), no Ginásio de Esportes

Quando? 19h30 às 21h30

Desafio com Atleta, com o ex-levantador Maurício Lima

Reprodução/Facebook

Ex-atleta de vôlei, bicampeão olímpico, campeão mundial e hall da Fama 2012, Maurício Lima fala sobre seus desafios na carreira e promove uma vivência de vôlei com os participantes.

Onde? Sesc Consolação (Rua Dr. Vila Nova, 245 – Vila Buarque), no Ginásio Verde (2º andar)

Quando? Das 19h às 21h

Apresentação Esportiva com Poliana Okimoto

Reprodução/Instagram

Bate-papo, vivência e apresentação esportiva com a atleta maratonista aquática Poliana Okimoto.

Onde? Sesc Santana (Av. Luiz Dumont Villares, 579 – Santana), na piscina.

Quando? Das 17h às 19h